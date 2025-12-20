Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheliye adli işlem

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz gün uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında 9,39 gram uyuşturucu madde ile 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüphelilerden 1 kişi hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem yapılırken, 2 şüpheli ise "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ISPARTA