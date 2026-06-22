Tur otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: Genç sürücü hayatını kaybetti

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde tur otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 25 yaşındaki hafif ticari araç sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesindeki Işıklı Kavşak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim A. idaresinde Erzincan'dan Burdur istikametine giden ve 45 yolcunun bulunduğu 07 CBT 336 plakalı tur otobüsü, Furkan Turan Öztürk (25) yönetimindeki 32 ABE 697 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç sürücüsü Furkan Turan Öztürk ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı