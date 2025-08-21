Isparta'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Şarkikaraağaç ilçesi Orta Mahalle Konya Caddesi Garaj Kavşağı'nda kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurettin E. idaresindeki 32 ADK 513 plakalı motosiklet ile Kazım K.'nın kullandığı 32 SN 977 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten yola savrulan sürücü Nurettin E. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yeri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA