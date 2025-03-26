Isparta'da Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, okuldan eve yaya olarak dönen 13 yaşındaki çocuğa motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00'te Yalvaç ilçesi Yağcılar Köyü Kuşgu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salim B. (67) idaresindeki 32 AAL 530 plakalı motosiklet, okuldan eve dönen 13 yaşındaki Ahmet B.K.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet kontrolden çıkarak yaklaşık 7 metre savruldu ve şarampole yuvarlandı. Kazada 13 yaşındaki Ahmet B.K., motosiklet sürücüsü Salim B. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Faden B. (63) yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA