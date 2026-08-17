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Kavşakta İki Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

Kavşakta İki Araç Çarpıştı: 5 Yaralı
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Isparta’nın Şarkikarağaç ilçesinde iki aracın kavşakta çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Isparta'nın Şarkikarağaç ilçesinde iki aracın kavşakta çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.02 sıralarında 101 Çevreyolu Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Hasan Ali Ü'nün (61) kullandığı 32 ADJ 870 plakalı araç ile Beyşehir istikametinden Isparta yönüne seyir halindeyken kavşakta dönüş yaptığı sırada Kazım Ç'nin (32) kullandığı, 32 SP 995 plakalı araçla çarpıştı.

Kazada, her iki aracın sürücüsü ile 32 SP 995 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Yeşim K. (28), Zeliha M. (42) ve Kevser Y. (41) yaralandı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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