Isparta'da Hapis Cezası Olan İki Şahıs Yakalandı

Isparta'da Hapis Cezası Olan İki Şahıs Yakalandı
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişiyi yakalayarak ceza infaz kurumuna teslim etti.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yapılan çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Isparta'da 08 Eylül Pazartesi günü İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs ile aynı suçtan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı. Yakalanan 2 şahıs, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
