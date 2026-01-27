Haberler

Isparta'da seyir halindeki Fiat Tofaş otomobil alev aldı

Güncelleme:
Isparta'da motor kısmından alev alan Fiat Tofaş marka otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında yaralanma olmazken, araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin araştırılması için inceleme başlatıldı.

Yangın, gece saatlerinde merkeze bağlı Gülistan Mahallesi Asri Mezarlık yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet C. yönetimindeki 32 ADZ 339 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü hemen aracı durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
