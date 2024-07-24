Isparta'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan Aranan İhraç Öğretim Görevlisi Yakalandı

Isparta'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan ihraç öğretim görevlisi yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün yürütmüş olduğu çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan, adli makamlarca '6 yıl 3 ay ' hapis cezası ile aranan ihraç öğretim görevlisi B.Y. yakalandı.

Yakalanan öğretim görevlisi Isparta Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ISPARTA