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Isparta'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan Aranan Esnaf Yakalandı

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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan bir esnaf yakalandı. Yakalanan esnaf, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Isparta'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan esnaf yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün yürütmüş olduğu çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan, adli makamlarca '10 yıl' hapis cezası ile aranan esnaf B.A. yakalandı.

Yakalanan esnaf Isparta Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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