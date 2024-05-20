Isparta'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan Aranan Esnaf Yakalandı

Isparta'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan esnaf yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün yürütmüş olduğu çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan, adli makamlarca '10 yıl' hapis cezası ile aranan esnaf B.A. yakalandı.

Yakalanan esnaf Isparta Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ISPARTA