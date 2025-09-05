Isparta'da Emniyet Ekiplerinden Büyük Denetim: 5 Aranan Kişi Yakalandı
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Son 24 saat içinde gerçekleştirilen uygulamalarda 4 bin 317 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda aranması bulunan 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca 2 bin 868 araç kontrol edildi. - ISPARTA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa