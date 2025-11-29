Haberler

Isparta'da Emekli Öğretim Üyesi Evinde Ölü Bulundu

Isparta'da Emekli Öğretim Üyesi Evinde Ölü Bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süleyman Demirel Üniversitesi'nden emekli olan Arapça Dili Öğretim Üyesi Emine Ersöz, temizlikçisi tarafından evinde hareketsiz bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi'nden (SDÜ) yeni emekli olan öğretim üyesi, yalnız yaşadığı evinde temizlikçisi tarafından ölü bulundu.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Eğirdir ilçesi Yazla Mahallesi Serçe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni emekli Süleyman Demirel Üniversitesi Arapça Dili Öğretim Üyesi Emine Ersöz (59), temizlikçisi Müzeyyen İ. tarafından evinde hareketsiz halde bulunarak 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ersöz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Temizlikçi Müzeyyen İ. ifadesinde, saat 12.00 civarında Ersöz'ün uyuduğunu ve ilaçlarını aldığını gördüğünü, saat 16.00 sıralarında ise hareketsiz yattığını fark etmesi üzerine sağlık ekiplerini aradığını söyledi. Ersöz'ün kronik tansiyon, kalp ve şeker hastası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ersöz'ün cansız bedeni, Eğirdir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Mesud Barzani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ona teşekkürü borç biliyorum

'Terörsüz Türkiye' süreci için tavrını açıkça belli etti
Suriyeli bakan İsrail'e meydan okudu

İsrail'in saldırdığı köyde konuştu! Suriyeli bakan meydan okudu
Hull City kabustan 90. dakikada uyandı

Acun Ilıcalı'dan mutlusu yok
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
İlhan Palut, Çaykur Rizespor'daki görevini bıraktı

Süper Lig'de maç sonu istifa! Ünlü hoca görevini bıraktı
Vedat Muriqi 4 dakikada 2 gol attı, takımı 90+2'de hüsrana uğradı

4 dakikada 2 gol attı, buna rağmen 90+2'de şoku yaşadı
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi

Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! İşçinin eli güçleniyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk daha! Her siteye özel geliyor, imkanlar saymakla bitmiyor

Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk daha! Her siteye inşa edilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.