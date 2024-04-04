Isparta'da belediye başkanından silahlı seçim kutlaması
Isparta'da merkeze bağlı Kuleönü Beldesi Belediye Başkanı, zaferini kapalı pazar yerinde silah sıkarak kutladı.
Isparta'nın merkeze bağlı Kuleönü beldesinde 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen mahalli idareler seçimlerinde belediye başkanlığı için 4 aday yarıştı. Mevcut Belediye Başkanı AK Partili Nuri Erdoğan yüzde 52,17 oy aldı.
OYUN HAVASI EŞLİĞİNDE GELİŞİGÜZEL ATEŞ ETTİ
Seçimin tamamlanmasının Kuleönü kapalı pazaryerine gelen başkan, orada toplanan kalabalığın ortasında havaya gelişigüzel ateş ederken görüntülendi.
Görüntülerde Nuri Erdoğan'ın kalabalığın içinde oyun havası eşliğinde havaya defalarca silah sıktığı anlar yer aldı.