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Isparta'da askeri helikopter düştü: 6 şehit

Isparta'da askeri helikopter düştü: 6 şehit
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Isparta'nın Keçiborlu ilçesindeki bir akaryakıt istasyonu yanına Kara Havacılık Okulu'na ait askeri helikopter düştü.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesindeki bir akaryakıt istasyonu yanına Kara Havacılık Okulu'na ait askeri helikopter düştü. Kazada 6 personel şehit oldu.

Keçiborlu ilçesindeki kahreden kazada UH-1 tipi helikopter kaza kırıma uğrayıp bir akaryakıt istasyonu yakınına düştü. Olay sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk olarak 5 personelin şehit olduğu, 1 personelin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtili.

MSB: "Hastaneye sevk edilen personelimiz de hayatını kaybederek şehit olmuştur"

Olaya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı, "Isparta'da eğitim uçuşu yapan bir adet UH-1 tipi helikopterimiz, kaza kırıma uğramış; 5 personelimiz şehit olmuştur. Kazada 1 personelimiz de ağır yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

MSB, çok geçmeden açıklamasını güncelleyerek, ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen personelin de hayatını kaybederek şehit olduğunu duyurdu. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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