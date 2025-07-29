Isparta'da Asayiş ve Trafik Uygulaması: 5 Sürücüye Ceza

Isparta'da Asayiş ve Trafik Uygulaması: 5 Sürücüye Ceza
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetiminde 169 kişi ve 42 araç sorgulandı. Kural ihlali yapan 5 sürücüye idari para cezası kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında 169 şahıs ve 42 araç sorgulandı. Kural ihlali yapan 5 sürücüye idari para cezası kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz gün 22.00-23.00 saatleri arasında il merkezinde 4 farklı noktada eş zamanlı olarak asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde toplam 169 şahıs ve 42 araç sorgulanırken, kural ihlali yaptığı tespit edilen 5 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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