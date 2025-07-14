Isparta'da Asayiş Uygulaması: 31 Araç Kontrol Edildi

Isparta'da Asayiş Uygulaması: 31 Araç Kontrol Edildi
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, 4 farklı noktada gerçekleştirdiği asayiş uygulamasında 31 aracı denetleyerek 8 araca idari para cezası kesti.

Isparta'da emniyet güçlerinin 4 ayrı noktada 1 saatte gerçekleştirdiği uygulamada, 31 araç denetlendi, 8 araca idari para cezası kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, geçtiğimiz gün saat 22.00 ile 23.00 arasında il genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 4 farklı noktada toplam 230 şahsın GBT sorgulaması yapılırken, 31 araç kontrol edildi. Uygulama dahilinde kusurlu bulunan 8 araca ise idari para cezası uygulandığı bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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