Isparta'da Asayiş Uygulaması: 31 Araç Kontrol Edildi
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, 4 farklı noktada gerçekleştirdiği asayiş uygulamasında 31 aracı denetleyerek 8 araca idari para cezası kesti.
Isparta'da emniyet güçlerinin 4 ayrı noktada 1 saatte gerçekleştirdiği uygulamada, 31 araç denetlendi, 8 araca idari para cezası kesildi.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, geçtiğimiz gün saat 22.00 ile 23.00 arasında il genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 4 farklı noktada toplam 230 şahsın GBT sorgulaması yapılırken, 31 araç kontrol edildi. Uygulama dahilinde kusurlu bulunan 8 araca ise idari para cezası uygulandığı bildirildi. - ISPARTA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa