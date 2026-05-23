Burdur'da 3 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Isparta-Antalya Kara yolunda 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Isparta - Antalya Kara yolu Bucak ilçesine bağlı Kargı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlüt E. (39) idaresindeki 07 CIA 449 plakalı otomobil ve Durmuş Ali Ü. (46) idaresindeki 07 MDM 108 plakalı otomobil ile Şefika Gizem K.'nin (38) kullandığı 34 PDR 363 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri Durmuş Ali Ü. ve Şefika Gizem K. ile otomobillerde yolcu konumunda bulunan Orhan Murat Ö. (61), Ünzüle Ö. (55) ve Engincan A. (11) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı