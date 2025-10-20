Haberler

İskenderun Körfezi'nde Hortum Panik Yarattı

İskenderun Körfezi'nde Hortum Panik Yarattı
Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun Körfezi'nde deniz üzerinde oluşan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi ve kısa süreli paniğe neden oldu. Olay, hortum karaya ulaşmadan etkisini yitirdi.

Hatay'ın İskenderun Körfezi'nde deniz üzerinde oluşan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kısa süreli paniğe neden olan doğa olayı, karaya ulaşmadan etkisini yitirdi.

Sabah saatlerinde İskenderun Körfezi açıklarında deniz yüzeyinde hortum oluştu. Kıyı kesimlerinden net bir şekilde görülen hortum, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Cep telefonlarıyla kaydedilen görüntülerde, hortumun deniz yüzeyinde ilerlediği ve bir süre sonra etkisini kaybettiği görüldü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
