İskenderun'da bahis oynayanlara suçüstü; 3 gözaltı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yasa dışı bahis oynandığı belirlenen bir işyerine yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada çeşitli bahis materyalleri ele geçirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde isimsiz işyerinde bahis oynatıldığı belirlenen adrese yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yasa dışı bahis oynanmasını önlemeye yönelik çalışmalarda: İskenderun genelinde yapılan çalışmada Yenişehir Mahallesinde faaliyet gösteren isimsiz işyerinde bahis oynandığı ihbarı üzerine adreste bulunan F.B., L.B.K. ile C.B. adlı3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
İşyerinde yapılan aramada; Laptop, Cep telefonu, Kupon yazıcısı, 2 farklı oynanmış yasadışı bahis kuponu ele geçirildi. Şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı. - HATAY