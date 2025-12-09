İskenderun'da kasten yaralama ve tehdit şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gözaltına alınan silahla kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme olayının şüphelisi 3 kişi sevk edildikleri adli makamca tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada İskenderun Kurtuluş Mahallesi Şehit Pamir Caddesi'nde meydana gelen kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme olayının şüphelisi olarak tespit edilen O.O., U.C.O. ile A.C.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sonrası şüpheli şahıslar sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY