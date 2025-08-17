İskenderun'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

İskenderun'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 'kasten öldürme' suçundan aranan O.K., yapılan operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürdürüyor. İskenderun ilçesinde 'kasten öldürme' suçundan yakalama kararı bulunan ve 3 yıl 4 ay hapis cezası olan O.K. polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
