İskenderun'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 3 farklı işyerinden hırsızlık olayının şüphelisi 2 kişi yakalanarak biri tutuklandı. Olayda ele geçirilen malzemeler arasında cep telefonları ve çeşitli gıda ürünleri bulunuyor.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen 3 farklı İşyerinden hırsızlık olayının şüphelisi 2 kişi yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 12 Eylül 2025 günü İskenderun Kurtuluş Mahallesinde meydana gelen 3 farklı İşyerinden hırsızlık olayı ile ilgili yaptıkları çalışmada şüphelilerin K.G.K. ve B.Y. olduğu tespit edilerek gözaltına alındı.
Şahıslarla birlikte; 14 adet cep telefonu, USB kabloları, çeşitli gıda malzemeleri ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından K.G.K. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi, B.Y. ise kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY
