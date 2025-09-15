Haberler

İskenderun'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

İskenderun'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 3 farklı işyerinden hırsızlık olayının şüphelisi 2 kişi yakalanarak biri tutuklandı. Olayda ele geçirilen malzemeler arasında cep telefonları ve çeşitli gıda ürünleri bulunuyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen 3 farklı İşyerinden hırsızlık olayının şüphelisi 2 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 12 Eylül 2025 günü İskenderun Kurtuluş Mahallesinde meydana gelen 3 farklı İşyerinden hırsızlık olayı ile ilgili yaptıkları çalışmada şüphelilerin K.G.K. ve B.Y. olduğu tespit edilerek gözaltına alındı.

Şahıslarla birlikte; 14 adet cep telefonu, USB kabloları, çeşitli gıda malzemeleri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından K.G.K. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi, B.Y. ise kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY

