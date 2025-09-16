Haberler

İskenderun'da Aracın Motoruna Sıkışan Yavru Kedi Kurtarıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, aracın motor kısmına giren yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bir vatandaşın duyduğu miyavlama sonrası kurtarma çalışmaları başladı ve kedi, Kedi Bakım Evi'ne teslim edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde aracın motor kısmına giren yavru Kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İskenderun ilçesi Piri Reis Mahallesi'nde yavru Kedi, bir aracın kaputuna girip mahsur kaldı. Aracını çalıştıracağı esnada yavru kedinin miyavlaması duyan vatandaş, kendi imkanlarıyla çıkartmaya başladı. Kendi imkanlarıyla yavru kediyi çıkartamayan vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, aracın motor kısmına giren yavru kediyi kurtardı. Kurtarılan yavru Kedi, İskenderun Kedi Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. - HATAY

