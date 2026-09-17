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İş makinesi içerisinde uyuşturucu ele geçirildi: 1 tutuklama

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İş makinesi içerisinde uyuşturucu ele geçirildi: 1 tutuklama
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Elazığ’da narkotik köpeği ile bir araçta yapılan aramalarda, bagaj kısmında bulunan iş makinası içerisine zulalanmış vaziyette 1 kilo 850 gram esrar maddesi ele geçirilirken 1 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da narkotik köpeği ile bir araçta yapılan aramalarda, bagaj kısmında bulunan iş makinası içerisine zulalanmış vaziyette 1 kilo 850 gram esrar maddesi ele geçirilirken 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde sevkiyatı ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede çevre illerden kente gelen 2 şüpheli araç durduruldu. Araçlar üzerinde narkotik köpeği ile yapılan aramalarda, bagaj kısmında bulunan iş makinası içerisine zulalanmış vaziyette, 9 parça halinde 1 kilo 850 gram esrar maddesi ele geçirildi.

'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklanırken diğerine ise adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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