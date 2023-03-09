Üye Girişi
Haberi Paylaş

İş İnsanı Hüseyin Dede Göç yargılandığı davada bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 2 kez de 23 yıl hapis cezası aldı

3. Sayfa Haberleri

İş İnsanı Hüseyin Dede Göç yargılandığı davada bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 2 kez de 23 yıl hapis cezası aldı

Kayserili İş insanı Hüseyin Dede Göç, dün Artvin Hopa'da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kayserili İş insanı Hüseyin Dede Göç, dün Artvin Hopa'da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün mahkemeye çıkan Dede Göç, mahkeme heyeti tarafından bir kez ağırlaştırılmış müebbet, 2 kez de 23 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri Adalet Sarayı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin Dede Göç ve taraf avukatları katıldı. Mahkemede savunma yapan Hüseyin Dede Göç, "36 ay takip edildim. O dönemde bu işe karar veren hakim ve savcıların hepsi FETÖ'den tutuklandı ve ceza aldı. Bunlar bir kumpastır. FETÖ'nün bir kumpası. Ben ne ölenleri ne de öldürenleri tanımıyorum. Suçum yok beraatımı istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılama sonucunda, Hüseyin Dede Göç'e bir kez ağırlaştırılmış müebbet, 2 kez de 23 yıl 3 ay hapis cezası verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Artvin 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title