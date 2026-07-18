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İran'ın saldırı düzenlediği Kuveyt'te güvenlik bilimleri akademisinde patlama

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İran'ın ABD saldırılarına misilleme kapsamında hedef aldığı Kuveyt'teki Saad Al Abdullah Güvenlik Bilimleri Akademisi'nde patlama meydana geldi. Can kaybı olup olmadığı henüz açıklanmadı.

İran'ın ABD saldırılarına misilleme kapsamında hedef aldığı Kuveyt'te bir güvenlik bilimleri akademisinde patlama meydana geldiği bildirildi.

İran'ın, ABD'nin saldırılarına karşılık Körfez'deki ABD varlıklarını hedef alan misillemeleri sürüyor. İran'ın saldırı düzenlediği Kuveyt'te Saad Al Abdullah Güvenlik Bilimleri Akademisi'nde patlama meydana geldiği bildirildi. Patlamanın ardından olay yerine sevk edilen acil durum ekipleri, bölgede çıkan yangına müdahale etti. Tesiste maddi hasar oluşurken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanıp yaşanmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Saad Al Abdullah Güvenlik Bilimleri Akademisi, Kuveyt'in iç güvenlik güçleri ve polis teşkilatı personelinin eğitim aldığı başlıca merkezlerden biri olarak biliniyor. - KUVEYT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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