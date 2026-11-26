İran'ın Kuveyt'te düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 2 İtalyan vatandaşının hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'ın Kuveyt'e düzenlediği İHA saldırısında 2 İtalyan vatandaşının hayatını kaybettiği bildirildi. İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'ın adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, hayatını kaybeden kişilerin Almanya merkezli savunma sanayii şirketi Rheinmetall bünyesinde çalışan teknisyenler olduğu belirtildi.

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Suud Abdülaziz el-Atvan daha önce yaptığı açıklamada, İran'ın hayati öneme sahip bir noktayı hedef aldığını ve hava savunma sistemlerinin İHA'lara müdahale ettiğini bildirmişti. Yetkili, şarapnel parçalarının düşmesi sonucu 1 Kuveytli, 1 Pakistanlı ve 2 İtalyan olmak üzere 4 kişinin yaralandığını belirtirken, saldırıda maddi hasar meydana geldiğini de aktarmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı