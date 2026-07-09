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İran'ın güney kesimlerinde patlama sesleri duyuldu

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İran'ın Bender Abbas ve Buşehr kentleri dahil güney kesimlerinde henüz nedeni belirlenemeyen patlama sesleri duyuldu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), patlamalarla bağlantılarının olmadığını açıkladı.

İran'ın Bender Abbas ve Buşehr kentleri dahil olmak üzere ülkenin güney kesimlerinde bulunan bazı bölgelerde henüz nedeni belli olmayan patlama sesleri duyulduğu bildirildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD ordusunun patlamalarla herhangi bir bağlantısı olmadığını açıkladı.

ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken, İran devlet medyası ülkenin güneyindeki Bender Abbas, Buşehr, Konarak ve Çoğadek kentleri yakınlarında henüz nedeni belli olmayan patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. İran basınında yer alan haberlere göre söz konusu bölgelerde en az yedi patlama sesi duyulurken, olayların nedenine veya muhtemel can kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Buşehr Valiliğinden yapılan açıklamada, "Duyulan sesin silahlı kuvvetlerin savunma faaliyetlerinden mi, düşman füzesinin bölgeye isabet etmesinden mi yoksa düşman insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirilmesinden mi kaynaklandığı araştırılıyor. Kesin neden henüz belirlenmedi" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), son saatlerde İran'a yönelik herhangi bir saldırı düzenlemediğini açıkladı. Uluslararası basına konuşan bir ABD'li yetkili de ABD'nin patlamalarla herhangi bir bağlantısının bulunmadığını teyit ederken, İran'daki patlamaların nedenine ilişkin değerlendirme yapmadı. - BUŞEHR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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