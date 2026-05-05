İran'dan yeni Hürmüz uyarısı: "Koridor dışına çıkan gemilere müdahale edilecek"

Güncelleme:
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen gemilere yalnızca belirlenen koridoru kullanmalarını aksi takdirde müdahale edileceğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isteyen gemilere yalnızca Tahran'ın belirlediği koridoru kullanmaları yönünde uyarıda bulunarak, "Aksi halde kararlı müdahaleyle karşılaşılacaktır" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan gemilere yönelik yeni bir uyarı yayımladı. Açıklamada, Boğaz'dan geçiş yapmak isteyen tüm gemilere seslenilerek, "Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için tek güvenli rota, daha önce İran tarafından ilan edilen koridordur. Gemilerin diğer rotalara yönelmesi güvensizdir. Aksi halde DMO Deniz Kuvvetleri'nin kararlı müdahalesiyle karşılaşılacaktır" ifadelerine yer verildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan 'Çin' iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar

İran'ın en güvendiği ülkelerden! Trump'tan "Zorluk çıkarmadı" iddiası
