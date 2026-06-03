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İran'dan ABD'li bakanın "suikast" iddialarına cevap: "Mağdur rolü oynamak insanlığa karşı suçları aklayamaz"

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun 'İran ajanları ABD'li siyasi liderlere suikast düzenledi' suçlamalarına, 'Mağdur rolü oynamak insanlığa karşı suçları aklayamaz' yanıtını verdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Dışişleri Baknaı Marco Rubio'nun dün Senato'da yaptığı, "İran ajanları ABD'li siyasi liderlere suikast düzenledi" suçlamalarına "Mağdur rolü oynamak insanlığa karşı suçları aklayamaz" yanıtını verdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun dün Senato Dış İlişkiler Komitesi'ndeki "İran ajanları, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı da dahil olmak üzere Amerikalı siyasi liderlere suikast düzenlemeyi planlıyordu" İfadelerine cevap verdi. Rubio'nun konuşmasının bulunduğu görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Bekayi, "Her suçlama bir itiraftır. Mağdur rolü oynamak, İran ulusuna karşı işlediğiniz dehşet verici savaş suçlarını ve insanlığa karşı suçları aklayamaz" açıklamasını yaptı.

Marco Rubio dün Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde verdiği ifadede, İran'ın ABD'li üst düzey isimlere yönelik suikast planları yürüttüğünü iddia etmiş, "Üstelik artık bununla ilgili olarak ABD'de hüküm giymiş kişiler var. Bir kişi de daha dün tutuklandı. İran ajanları, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı da dahil olmak üzere Amerikalı siyasi liderlere suikast düzenlemeyi planlıyordu" demişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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