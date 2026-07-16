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İran: "Hürmüz Boğazı üzerinde kontrol sağlayabilecek kabiliyete sahibiz"

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İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı kontrol etme girişimlerine karşılık vereceklerini ve Trump'ın altyapı tehditlerine misilleme yapacaklarını açıkladı.

İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Muhammed Ekreminiya yaptığı açıklamada, "ABD, ülkemizin güney kıyılarındaki bazı üsleri hedef alarak bu stratejik boğazın kontrolünü ele geçirebileceğini düşündü. Ancak İran, Hürmüz Boğazı üzerinde ülke topraklarının her noktasından kontrol sağlayabilecek kabiliyete sahiptir" dedi.

İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın kritik altyapısını hedef alacağı yönündeki açıklamalarına cevap verdi. Trump'ın tehdidini hayata geçirmesi halinde İran Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede kalan "tüm altyapıyı" hedef alacağını, verilecek karşılığın önceki saldırılardan daha sert, daha geniş kapsamlı ve daha yıkıcı olacağını ifade etti.

Hürmüz Boğazı'nın İran için kırmızı çizgi olduğunu vurgulayan İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, ülkenin boğaz üzerinde tam kontrolünü sürdürdüğünü söyledi. İranlı sözcü, "ABD, ülkemizin güney kıyılarındaki bazı üsleri hedef alarak bu stratejik boğazın kontrolünü ele geçirebileceğini düşündü. düşündüler. Ancak İran, Hürmüz Boğazı üzerinde ülke topraklarının her noktasından kontrol sağlayabilecek kabiliyete sahiptir. Bu mesele hiçbir zaman kıyılara ya da adalara bağlı değildir" ifadelerini kullandı.

Trump'ın altyapı tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump Salı günü yaptığı açıklamada, "Enerji hedeflerini en sona bırakacağım ama sonunda onları da vuracağız. Bu gece, yarın gece ve sonraki gece çok sert vuracağız. Gelecek hafta ise onlar için durum çok daha kötü olacak. Çünkü gelecek hafta sıra elektrik santrallerine ve köprülere gelecek. Müzakere masasına oturmazlarsa tüm elektrik santrallerini ve köprülerini devre dışı bırakacağız" demişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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