İran'ın Bender Abbas Limanı'nda patlama meydana geldi

İran'ın Bender Abbas Limanı'nda henüz nedeni bilinmeyen bir patlama meydana gelmesinin ardından İran merkezli Tasnim Haber Ajansı, İran Devrim Muhafızları Ordusu(DMO) Donanması'ndan bir komutana yönelik suikast girişimine yönelik iddiaları yalanladı.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısındaki Bender Abbas Limanı'nda henüz nedeni bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Yerel kaynaklar olayda çok katlı bir binanın iki katının, bazı araçların ve işyerlerinin hasar gördüğünü belirtirken, yaralanan kişilerin hastaneye sevk edildiğini bildirdi. Patlamanın nedeninin gaz kaçağı olduğu öne sürülürken, olaya ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, İran merkezli Tasnim Haber Ajansı, Azadegan Mahallesi'ndeki patlamanın İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Donanması'ndan bir komutana yönelik suikast olduğuna ilişkin sosyal medyada yer alan iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Yetkililerden patlamaya ilişkin can kaybı ya da maddi hasara dair henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Söz konusu patlama, Tahran yönetimi ile ABD arasındaki gerilimin arttığı ve Batılı ülkelerin İran'ın nükleer programına ilişkin süregelen endişelerinin devam ettiği bir süreçte meydana geldi. - TAHRAN