İran açıklarında yük gemisine ateş açıldı

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı (UKMTO), İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kenti açıklarında seyreden bir yük gemisine birden fazla küçük tekne tarafından ateş açıldığını bildirdi.

ABD Donanması'nın ablukası altındaki Hürmüz Boğazı yakınlarında uluslararası deniz ticaretine yönelik güvenlik sorunları sürüyor. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı (UKMTO), Hürmüz Boğazı yakınlarında seyreden bir yük gemisinin birden fazla küçük tekneden açılan ateş ile saldırıya uğradığını bildirdi. Olayın İran'ın Sirik kenti açıklarında boğazın yaklaşık 11 deniz mili batısında meydana geldiği belirtildi. Kuzeye istikametinde seyreden gemideki tüm mürettebatın güvende olduğu, saldırı sonucu herhangi bir çevresel etkinin rapor edilmediği kaydedildi. Henüz saldırıyı üstlenen olmazken, bölgede tehdit seviyesinin yüksek olduğu ifade edildi.

Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün kendilerinde olduğunu belirterek, ABD ve İsrail ile bağlantısı bulunmayan gemilerin belirli bir ücret ödemeleri halinde geçiş yapmalarına izin verildiğini açıklamıştı. ABD ise bölgedeki abluka kapsamında İran limanlarına giren veya bu limanlardan ayrılan gemilere güvenli limanlara ya da kıyı bölgelerine dönmeleri yönünde çağrıda bulunuyor. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
