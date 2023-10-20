İntihar Etmiş Gibi Gösterilen Gencin Cinayete Kurban Gittiği Ortaya Çıktı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 5 ay önce yüksekten atlayıp intihar ettiği üzerinde durulan Berkay Sökmen'in (22) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Şüpheli olarak gözaltına alınan 2 kişiden Sökmen'in kuzeni Hacı Serkan Sökmen (24) tutuklandı.

Olay, 4 Mayıs'ta Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın çatısından düşen Berkay Sökmen hayatını kaybetti. İntihar ettiği değerlendirilen Sökmen'in ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri, aylar süren teknik ve fiziki takip yaptı. Olayla ilgili Sökmen'in kuzeni Hacı Serkan Sökmen ve D.S. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hacı Serkan Sökmen tutuklandı, D.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.