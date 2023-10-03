Yalova'da Interpol tarafından aranan ve çeşitli suçlara karışan F.G., sahte kimlikle saklandığı evde yakalanıp tutuklandı.

Interpol Tarafından Aranan Şahıs Yalova'da Yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Interpol tarafından 'adam öldürmek', 'silah bulundurmak', 'silah satmak' gibi suçlardan uzun süredir aranan F.G.'nin, A.E. adına düzenlenen sahte kimlikle Yalova'da saklandığı bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri, F.G.'yi kaldığı evde düzenlenen operasyon ile yakaladı. Jandarmada sorgulanan F.G., işlemleri sonrası mahkemece tutuklandı.