Erzurum Horasan'da intihar girişimi: Ekipler son anda ikna etti
Erzurum'un Horasan ilçesinde, inşaat halindeki bir binaya çıkan S.Ö., beşinci kattan atlamak istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı uzun çabalar sonucunda intihardan vazgeçirerek güvenli bir şekilde indirildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerinin uzun süren görüşmeleri sonucunda S.Ö. ikna edilerek bulunduğu yerden güvenli şekilde indirildi.
Sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahalesi yapılan şahıs, ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - ERZURUM