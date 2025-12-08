Haberler

Erzurum Horasan'da intihar girişimi: Ekipler son anda ikna etti

Erzurum'un Horasan ilçesinde, inşaat halindeki bir binaya çıkan S.Ö., beşinci kattan atlamak istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı uzun çabalar sonucunda intihardan vazgeçirerek güvenli bir şekilde indirildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'un Horasan ilçesinde sabah saatlerinde inşaat halindeki bir binaya çıkan S.Ö. beşinci kattan atlamak istedi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, binanın üst katında bulunan şahsı ikna etmek için yoğun çaba gösterdi. Polis ekiplerinin uzun süren görüşmeleri sonucunda S.Ö. ikna edilerek bulunduğu yerden güvenli şekilde indirildi.

Sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahalesi yapılan şahıs, ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
