West Midlands'de yangın felaketi: Evler küle döndü

İngiltere'nin West Midlands bölgesinde otluk ve ormanlık alanda çıkan yangın evlere yayıldı. Çok sayıda ev küle döndü.

İngiltere'nin West Midlands bölgesine bağlı Stourbridge kasabasındaki golf sahası yakınlarında otluk ve ormanlık çıkan yangın hızla yayıldı. Alevler evlere sıçradı. Yüzlerce kişi tahliye edildi. Bir otoyol geçici olarak kapatıldı, tren seferleri aksadı. Batı Midlands İtfaiye Servisi Sorumlusu Simon Tuhill, "yıkımın" çok büyük olduğunu ifade etti. Stourbridge milletvekili Cat Eccles ise yangında 20 ila 30 evin küle döndüğünü düşündüklerini belirtti.

Perşembe günü 8 farklı yangında 54 kişiye müdahale edilirken, 19'u hastaneye kaldırıldı.

"Ülke barut fıçısı gibi, 37 yangın devam ediyor"

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Stourbridge kasabasına gerçekleştirdiği ziyarette, ülkenin şu anda "bir barut fıçısı" olduğunu belirterek hafta sonunun zor geçebileceğini ifade etti. Burnham, "Ülke genelinde 37 yangın devam ediyor, yani sayı daha da artabilir. Bu yüzden lütfen bunu her zaman aklınızda bulundurun" dedi. Yangından etkilenenler için durumun yıkıcı olduğunu vurgulayan Burnham, "Bir evin yangın sonucu tamamen harap olmuş halini görmek oldukça ürkütücü bir manzara" dedi. Burnham, evleri yıkılan bir aileyle görüştüğünü ve destek göstermek için Stourbridge'e geldiğini söyledi.

"Yangın söndürme uçakları sipariş edeceğiz"

Burnham, hükümetin gelecekteki orman yangınlarıyla mücadele etmek için yangın söndürme uçakları görevlendireceği dile getirdi. Başbakan, "Bu Stourbridge'de elbette mevcut değildi, ancak başka yerlerde mevcut olacak ve fark oluşturacak" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı