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Elini makineye kaptıran işçinin parmağı koptu

Elini makineye kaptıran işçinin parmağı koptu
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında çalışan işçi, elini freze makinesine kaptırarak baş parmağını kopardı. Diğer parmaklarında da ciddi yaralanmalar oluşan işçi, hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elini makineye kaptıran işçinin parmağı koptu.

Olay, saat 09.00 sıralarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya fabrikasında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, işçi Ertan A. (38), ahşap kesim çalışması yaptığı sırada sol elini freze kesim makinesine kaptırdı.

Kazada işçinin sol baş parmağı koparken, diğer dört parmağında da ciddi yaralanmalar meydana geldi. Fabrikadaki çalışma arkadaşlarının yardımıyla ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra özel araçla Bursa'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iş kazasıyla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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