Haberler

İnşaat demirlerinin altında kalan işçi yaralandı

İnşaat demirlerinin altında kalan işçi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaat malzemeleri firmasının deposunda meydana gelen olayda, işçi Ali K. (61), devrilen inşaat demirleri altında kalarak bacaklarından yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaat malzemeleri firmasının deposunda meydana gelen olayda inşaat demirleri altında kalan işçi yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Babacan Caddesinde faaliyet gösteren inşaat malzemeleri firmasının deposunda meydana geldi. İşçi Ali K.(61), çalıştığı sırada demir istifi üzerine devrildi. Demirlerinde altında kalan işçi bacaklarından yaralandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının bacağında kırıklar olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın 'PKK'nın başındaki Türk' dediği isim

İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bebek Otel'de kriz! Ali Koç, Okan Buruk'a ''Senin de sıran gelecek'' demiş

Ali Koç, Okan Buruk'a parmak salladı: Senin de sıran gelecek
Gençlik nereye gidiyor? Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın

Gençlik nereye gidiyor? Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın
3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti

3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti
Penaltı için topun başına geçen futbolcu hayatının şokunu yaşadı

Penaltı için topun başına geçti, hayatının şokunu yaşadı
Bebek Otel'de kriz! Ali Koç, Okan Buruk'a ''Senin de sıran gelecek'' demiş

Ali Koç, Okan Buruk'a parmak salladı: Senin de sıran gelecek
Giden gidene! Süper Lig devinde bir ayrılık daha

Giden gidene! Süper Lig devinde bir ayrılık daha
Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok

Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı