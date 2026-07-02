'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' duruşmasının 61. oturumunda savunma sırası gelen İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz duruşmaya ara verildiği esnada fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Duruşmaya İnan Güney'in savunması ile devam ediliyor.
Ekrem İmamoğlu'na ilişkin 'Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının 61. duruşmasında, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, ara sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Duruşmaya İnan Güney'in savunmasıyla devam ediliyor.
'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' duruşmasının 61. oturumunda savunma sırası gelen İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz duruşmaya ara verildiği esnada fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Duruşmaya İnan Güney'in savunması ile devam ediliyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı