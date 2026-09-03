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TikTok fenomenlerine tahrik soruşturması

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, TikTok fenomeni Cansum Kaya ve Sinan Kaya hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan re’sen soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, TikTok fenomeni Cansum Kaya ve Sinan Kaya hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında, "TikTok isimli sosyal medya platformunda yaptıkları paylaşımlar nedeniyle Cansum Kaya ve Sinan Kaya haklarında TCK 216. maddesi kapsamında Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçundan re'sen soruşturma başlatılmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı doğrultusunda her iki şüpheli gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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