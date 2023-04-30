İki kardeşin bulunduğu araç takla attı, 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep'te yağış nedeniyle kontrolü kaybolan aracın takla atarak ters dönmesi sonucu sürücü yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki kardeşi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen kız çocuğun yakınları göz yaşı dökerek feryat etti.

Kaza, öğle saatlerine doğru Gaziantep İbrahimli çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Anıl Patpat (21) idaresindeki Volkswagen marka 27 KV 063 otomobilin yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksin hakimiyeti kayboldu. Kontrolü kaybolan otomobil, menfeze savrulduktan sonra yol kenarındaki ağaçlık alana çarparak ters döndü.

Sürücü yaralandı, 15 yaşındaki kardeşi hayatını kaybetti

Feci kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sırasında yaralanan sürücü Mehmet Anıl Patpat'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırırken araçta bulunan 15 yaşındaki kardeşi Tuana Patpat'ın ise olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen çocuğun yakınları göz yaşı dökerek feryat etti

Feci kazanın ardından acı haberi duyarak olay yerine gelen Tuana Patpat'ın yakınları ise uzun süre göz yaşı dökerek feryat etti. Kaza ölen talihsiz kızın cansız bedeni, olay yerinde tamamlanan işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP