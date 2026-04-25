İki grup arasında kavga

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale edildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Kayalık Mahallesi'nde iki grup şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince kavga eden şahıslara müdahale edildi. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda şahıslar bir birinden şikayetçi olmadı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı