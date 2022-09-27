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İki aracın çarpıştığı kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı

3. Sayfa Haberleri

İki aracın çarpıştığı kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, dün gece Bolvadin- Emirdağ ilçe karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.Ü., idaresindeki 06 AEP 148 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü A.Ç., yönetimindeki 03 ADR 247 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışan araçlar savrularak yol ortasında durdu. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kazada trafik bir süre aksadı. Kazanın ardından jandarmanın olay yerine gelmesiyle yoldaki trafik akışı normale döndü. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Emirdağ 3. Sayfa Haberler

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