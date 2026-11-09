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IKBY Süleymaniye'de Kormor Gaz Sahası'na İHA saldırısı düzenlendi, üretim durdu

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IKBY Süleymaniye'deki Kormor Gaz Sahası'na İHA saldırısı düzenlendi, tesisteki üretim ve ihracat durduruldu. İlk belirlemelere göre can kaybı yok; IKBY Elektrik Bakanlığı gaz sevkiyatının durmasının bölgede elektrik üretimini 2 bin 500 ila 2 bin 800 megavat azaltacağını bildirdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye vilayetinde bulunan Kormor Gaz Sahası'na insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) enerji tesislerine yönelik saldırılar sürüyor. Son olarak Süleymaniye vilayetine bağlı Çemcemal ilçesinde bulunan Kormor Gaz Sahası'na insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası tesisteki üretim ve ihracat faaliyetleri durduruldu. Tesiste meydana gelen maddi hasarın boyutuna ve çalışmaların ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin açıklama yapılmadı.

Elektrik üretimi azaltılacak

IKBY Elektrik Bakanlığı, gaz sevkiyatının durmasının bölgedeki elektrik üretimini 2 bin 500 ila 2 bin 800 megavat azaltacağını bildirdi. Açıklamada, bölgedeki başlıca elektrik santrallerinin bir bölümünün söz konusu sahada üretilen doğal gaza bağımlı olduğu belirtildi.

Ortak soruşturma talimatı

Irak Başbakanı Ali Zeydi, söz konusu saldırının araştırılması amacıyla IKBY'deki ilgili kurumlarla ortak soruşturma komitesi kurulması talimatı verdi. Irak Başbakanlığı Basın Ofisi bünyesindeki Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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