IKBY Başkanı Barzani: "İran, füze saldırısının yönlendirilmesinde bir hata yapıldığını resmen kabul etti"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, dün İran tarafından gerçekleştirilen füze saldırısının ardından İran tarafı ile temasa geçildiğini kaydederek, "Füzeli saldırısının yönlendirilmesinde bir hata yapıldığını resmen kabul ettiler" dedi.

İran tarafından dün gerçekleştirilen füze saldırısında 6 Peşmerge mensubu ölmüş, 30 kişi de yaralanmıştı. IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, saldırıda ölen Peşmerge mensuplarının Soran bölgesinde düzenlenen taziye töreni çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Saldırı sonrası İran tarafıyla temasa geçtiğini belirten Barzani, "Füzeli saldırısının yönlendirilmesinde bir hata yapıldığını resmen kabul ettiler" ifadelerini kullandı. İran'ın saldırıda hayatını kaybedenler için taziyelerini ilettiğini aktaran Barzani, olayın ayrıntılarını ortaya çıkarmak için soruşturma başlatılacağı ve sonuçların IKBY ile paylaşılmasının beklendiğini söyledi.

Saldırıyı bir kez daha kınayan Barzani, IKBY'nin bölgedeki rolünün açık ve net olduğunu belirterek, Erbil'in hiçbir şekilde tehdit kaynağı olmadığını ve özellikle komşu İran'a karşı yürütülen gerilimin parçası olmayacağını vurguladı. Barzani ayrıca, Irak merkezi hükümetine çağrıda bulunarak, IKBY'ye yönelik saldırıların durdurulması için anayasal sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini ifade etti. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

