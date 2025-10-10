Haberler

Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: Üç Şüpheli Tutuklandı

Iğdır'da, İran'dan yasa dışı giriş yapan bir şahsın rahatsızlık sonucu hastaneye sevk edilmesi üzerine yapılan muayenede makatında uyuşturucu madde tespit edildi. Toplam 177 gram metamfetamin ele geçirilirken, üç şüpheli tutuklandı.

Iğdır'da, İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yapan şahsın radyolojik muayenesinde makatında uyuşturucu madde tespit edildi. Şüpheli ile bağlantılı olduğu belirlenen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yapan bir kişiyi şüphe üzerine takibe alındı. Gözaltına alınan şahıs hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan görüntülemede şüphelinin makat bölgesinde üç parça halinde yabancı cisim tespit edildi. Cerrahi müdahale ile çıkarılan paketlerde toplam 130 gram metamfetamin ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, uyuşturucunun kentte dağıtımını yaptığı değerlendirilen iki şüpheliyi daha yakaladı. Bu kişilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 47 gram daha metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
