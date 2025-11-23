Iğdır'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Iğdır'da kontrolden çıkan otomobilin yolun karşısına savrulduğu kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Havalimanı yolu kavşağında, Azerbaycan plakalı bir otomobil kontrolden çıkarak, refüjü aşıp karşı şeride savruldu. Aynı aileden 4 kişinin bulunduğu araçta 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR