Iğdır'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Iğdır Havalimanı yolu kavşağında kontrolden çıkan Azerbaycan plakalı otomobilin yolun karşısına savrulması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Havalimanı yolu kavşağında, Azerbaycan plakalı bir otomobil kontrolden çıkarak, refüjü aşıp karşı şeride savruldu. Aynı aileden 4 kişinin bulunduğu araçta 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR

