Iğdır'da Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Öldürüldü
Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde, iki arkadaş arasında çıkan tartışma sonucunda İrfan A., İlhan S.'yi başına silah kabzasıyla vurarak öldürdü. Olay sonrası güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi ve İrfan A. gözaltına alındı.
Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde bir kişi, tartıştığı arkadaşını başına silah kabzasıyla vurarak öldürdü.
Edinilen bilgiye göre İrfan A. ile İlhan S. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. İrfan A., İlhan S 'nın başına silahın kabzasıyla vurdu. İlhan S. aldığı darbe ile olay yerinden hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi. İlhan S. cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İrfan A. ise güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. - IĞDIR