Iğdır'da sahte avukat tutuklanarak cezaevine gönderildi

Tekirdağ'da yakalanan sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ardından, bu sefer de sahte avukat ortaya çıktı. Iğdır'da yaşanan olayda kendisini polislere avukat olarak tanıtan şahsın avukat olmadığı belirlendi. Daha önce de kendisini askeri personel olarak tanıttığı ortaya çıkan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Iğdır'da bir kafede kimlik kontrolü yapan polisler, yanında avukat cübbesi bulunan bir kişiyi gördü. Polisler şahsın yanına giderek şüphelendikleri kişiden kimliğini göstermesini istedi. Yanında avukat cübbesi bulunan S.B., avukat olduğunu ve kimlik ibraz etmeyeceğini söyledi.

AVUKAT OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Bunun üzerine polisler S.B'den avukat kimliği göstermesini talep edince S.B., avukat kimliğini de ibraz etmeyince emniyete götürüldü. Emniyette yapılan incelemede S.B.'nin avukat olmadığı ortaya çıktı. Yapılan işlemler sonunda S.B. hakkında nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarından tutanak tutuldu. Adliyeye sevk edilen S.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Iğdır Barosunun da şahıstan şikayetçi olduğu öğrenildi.

İLK VUKUATI DEĞİL

Kendini avukat olarak tanıtan S.B'nin 10 ay önce de Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kendisini hakim ve askeri personel olarak tanıtıp, esnafı dolandırdığı öğrenildi.