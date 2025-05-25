Iğdır'da Rüşvet ve İnsan Ticareti Operasyonu: 19 Gözaltı

Iğdır'da Rüşvet ve İnsan Ticareti Operasyonu: 19 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen büyük operasyonda, rüşvet alan adliye çalışanları ve insan ticareti ile fuhuşa aracılık eden 19 kişi gözaltına alındı. Melekli Beldesi'nde yapılan aramalarda büyük miktarda para, uyuşturucu ve silah ele geçirildi. 107 yabancı uyruklu kadın ise gözaltına alındı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Iğdır Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen iki ayrı ancak bağlantılı soruşturma kapsamında büyük bir operasyon gerçekleştirildi. "Rüşvet Alan Adliye Çalışanları" ile "İnsan Ticareti, Fuhuş ve Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" soruşturmaları çerçevesinde, aralarında adliye personeli, rüşvet veren şahıslar ve insan ticareti ile fuhuşa aracılık ettiği değerlendirilen kişilerin de bulunduğu toplam 19 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, insan ticareti ve fuhuş suçlarının işlendiği tespit edilen Melekli Beldesi'nde faaliyet gösteren 9 eğlence mekanı ile şüphelilere ait toplam 33 adreste eş zamanlı aramalar yapıldı. Bu aramalarda yaklaşık bir buçuk milyon TL değerinde döviz ve Türk Lirası cinsinden para, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, ruhsatsız silahlar ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ayrıca, izinsiz çalıştığı tespit edilen 107 yabancı uyruklu kadın da incelenmek üzere Düzensiz Göçmen ve Ön Kabul Sevk Merkezi'ne götürülerek muhafaza altına alındı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor
Emeklilerin bayram ikramiyelerinde ödeme tarihleri belli oldu

Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Gazeteci Sinan Burhan: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek

Bayramdan önce af mı geliyor? Canlı yayında bomba kulis
Kemalpaşa'da Gürcü turist azaldı, esnaf zorda: Siftahsız dükkan kapatanlar var

Turistler gelmez oldu! Cennet gibi bölgede caddeler boş kaldı
Suudi Arabistan'da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor

73 yıllık yasak bitiyor! 3 alkollü ürün artık raflarda olacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a kupayı kimin vereceği belli oldu

Galatasaray'a şampiyonluk kupasını kimin vereceği belli oldu
Seda Akgül'ün yeni mesleği duyanları şaşırtıyor

Bir dönemin aranan ismiydi! Yeni mesleği şaşırttı
Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: CHP bizim bıraktığımız projeleri kapattı

Eski başkandan yaylım ateşi: Bıraktığımız projeleri kapattılar
İskoçya'da 35 yıl sonra gelen tarihi şampiyonluk

35 yıl sonra gelen tarihi şampiyonluk
Yüzerken karşılaştığı ölü yunusu omzuna alıp, kıyıya bıraktı

Deniz kenarında oturan vatandaşları şaşkına çeviren görüntü
Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum

Narin'in ailesini ziyaret eden DEM'li vekil ezber bozdu: İkisi masum
Konya'da büyük fuhuş operasyonu: 21 şüpheli tutuklandı, 74 kadın kurtarıldı

Yer: Konya! Hepsi fuhuştan tutuklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.