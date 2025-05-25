Iğdır'da Rüşvet ve İnsan Ticareti Operasyonu: 19 Gözaltı

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Iğdır Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen iki ayrı ancak bağlantılı soruşturma kapsamında büyük bir operasyon gerçekleştirildi. "Rüşvet Alan Adliye Çalışanları" ile "İnsan Ticareti, Fuhuş ve Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" soruşturmaları çerçevesinde, aralarında adliye personeli, rüşvet veren şahıslar ve insan ticareti ile fuhuşa aracılık ettiği değerlendirilen kişilerin de bulunduğu toplam 19 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, insan ticareti ve fuhuş suçlarının işlendiği tespit edilen Melekli Beldesi'nde faaliyet gösteren 9 eğlence mekanı ile şüphelilere ait toplam 33 adreste eş zamanlı aramalar yapıldı. Bu aramalarda yaklaşık bir buçuk milyon TL değerinde döviz ve Türk Lirası cinsinden para, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, ruhsatsız silahlar ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ayrıca, izinsiz çalıştığı tespit edilen 107 yabancı uyruklu kadın da incelenmek üzere Düzensiz Göçmen ve Ön Kabul Sevk Merkezi'ne götürülerek muhafaza altına alındı. - IĞDIR